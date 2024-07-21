برشلونة يكشف عن موعد مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو الودي

2024-07-21 08:12:02 - المصدر: واع

متابعة – واعأعلنت ادارة نادي برشلونة الإسباني عن موعد مباراة "كلاسيكو الأرض" الودية التي ستجمعه بغريمه التقليدي ريال مدريد، وذلك في إطار استعداداته لمنافسات الموسم المقبل.ووفقًا لما نشره برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، فإن اللقاء الودي بين الفريقين سيقام في 4 آب، على ملعب ميتلايف في الولايات المتحدة الأميركية.ويتوقع أن يشهد اللقاء مشاركة النجم الفرنسي كيليان مبابي والمهاجم البرازيلي إندريك فيليبي مع ريال مدريد، مما يضيف طابعًا مثيرًا للمباراة. من جانب آخر، سيظهر المدرب الألماني هانز فليك لأول مرة مع برشلونة في مواجهة ريال مدريد.