شرطة البيئة في ذي قار تحسم أكثر من 40 قضية بيئية منذ بداية العام

2024-07-21 08:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت شرطة البيئة في محافظة ذي قار عن حسمها لأكثر من 40 دعوى قضائية ضد مخالفين للضوابط البيئية منذ بداية العام الحالي.وأوضح مدير شرطة البيئة العميد رشيد جاسم لشبكة اخبار الناصرية أن القضايا شملت مجموعة متنوعة من المخالفات البيئية.وتضمنت المخالفات تلوث التربة والمياه، وتجريف الأراضي الزراعية، ومخالفات متعلقة...

