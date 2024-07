الموارد المائية في ذي قار تزيل 24 تجاوزا على الشبكة المائية خلال حملة مكثفة

2024-07-21 08:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت مديرية الموارد المائية في ذي قار عن نجاح حملة موسعة لإزالة التجاوزات على الشبكة المائية في أقضية ونواحي شمال المحافظة.وأوضح مدير الموارد المائية، هاشم محيبس لشبكة اخبار الناصرية أن الحملة استمرت لمدة سبعة أيام بالتنسيق مع القوات الأمنية، وتم خلالها إزالة 24 تجاوزًا.وشملت التجاوزات التي تمت إزالتها...

