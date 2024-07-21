القبض على 6 أجانب مخالفين لشروط الإقامة بكلية أهلية في بغداد

2024-07-21 09:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

بعد ورود معلومات تفيد بوجود حالة تعدي على الحرم الجامعي لإحدى الكليات الأهلية، توجهت قوة مشتركة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية ومفرزة من شرطة نجدة "الحرية" إلى الموقع وتمكنت من اعتقال المخالفين وعددهم ستة أشخاص يحملون جنسيات اجنبية لمخالفتهم ضوابط وشروط دائرة الاقامة والجنسية.

تم تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم.

إعلام عمليات بغداد

٢١ تموز ٢٠٢٤