الإطاحة بـ15 متهما بقضايا مختلفة في بغداد

2024-07-21 09:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد (21 تموز 2024)، الإطاحة بـ15 متهما بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزها من خلال سيطراتها المفاجئة الوقتية، القت القبض على (15) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين اثنين بالتزوير، واخرين بالجرائم (الجنائية، ترويج وتعاطي المواد المخدرة، حيازة أسلحة غير مرخصة)".

وأضافت انه "تم ضبط (6) مسدسات وبنادق عدد (6) مع طائرتين مسيرتين (درون) غير مرخصتان، وعدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية وكمية من المواد المخدرة وأجهزة تعاطيها بالإضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية في جانبي الكرخ والرصافة".