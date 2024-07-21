ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا في أسبوع

2024-07-21 09:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت خلال الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول رئيسية بلغت 6.044 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 409 آلاف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.635 ملايين برميل يوميا. وأضافت أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 220 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار ثلاثة آلاف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 217 ألف برميل يوميا. وأشارت الإدارة إلى أن أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 4.418 ملايين برميل يومياً ، تلتها المكسيك بمتوسط 388 ألف برميل يوميا، تلتها السعودية بمتوسط 394 ألف برميل يومياً، ومن البرازيل 331 الف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 164 ألف برميل يومياً. ووفقاً للجدول، فإن كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام، من كولومبيا كانت بمعدل 79 ألف برميل يوميا، ومن الإكوادور بمعدل 50 ألف برميل يوميا.