2024-07-21 10:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن الربط العراقي التركي يعد خياراً ستراتيجياً للطاقة مستقبلاً، فيما أشار إلى موعد إنجاز الربط الكهربائي الخليجي.

وقال السوداني، خلال افتتاح مشروع خط الربط الكهربائي العراقي– التركي، صدر في بيان عن مكتبه الخاص، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "ثمّن سيادته الجهود المبذولة من قبل طواقم وزارة الكهرباء، لاسيما العاملين في الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الشمالية، في استكمال هذا المشروع المتلكئ منذ عام 2004، بعد أن أنجز بعمل متواصل في تشييد محطات ثانوية، وخطوط ناقلة، والتفاهمات مع الجانب التركي".

وأشار السوداني، إلى "أهمية إقامة ربط يمتد إلى الشبكة التركية، ومنها إلى الجانب الأوروبي، وهو ما يعد خياراً ستراتيجياً للطاقة مستقبلاً، ويأتي ضمن رؤية البرنامج الحكومي للربط مع دول الجوار، تمهيداً إلى الربط قبل نهاية هذا العام مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي، ليستكمل العراق تواصله مع منظومة الطاقة الإقليمية بما يسمح بالتنوّع والتبادل في مختلف ظروف ذروة الأحمال الكهربائية".

من جانبه، قال وزير الكهرباء، زياد علي فاضل خلال الافتتاح: إن "مشروع خط الربط الكهربائي (العراقي – التركي) يغذي المنطقة الشمالية، وهو يغذي المنطقة الوسطى بـ300 ميغاواط".

يذكر أن المشروع اشتمل على إنشاء محطة الكسك التحويلية (400 كي في)، واستخدام الأسلاك الحرارية فائقة الدقّة للمرّة الأولى في تشييد الخط البالغ طوله 115 كلم، وكذلك مدّ خط (132 كي في) وصولاً إلى تلعفر، ونصب مكثفات استقرار الجهد.

وسيسمح الخط بنقل 300 ميغاواط من تركيا إلى العراق لتزويد محافظات؛ نينوى، صلاح الدين، كركوك أثناء زيادة الأحمال.