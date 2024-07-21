2024-07-21 10:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الأكاديميَّة العراقيَّة لمُكافحة الفساد في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد (21 تموز 2024)، نتائج الاعتراضات على الامتحان التنافسيِّ لدراسة الدبلوم العالي المهنيِّ في الاختصاصات ذات الصلة بمُكافحة الفساد للعام الدراسيِّ (2024 -2025).

وأشار مكتب الإعلام والاتصال الحكوميُّ في الهيئة ببيان، تلقته "بغداد اليوم"، إلى أنَّه "تنفيذاً لقرار مجلس الأكاديميَّة المُتضمِّن إعلان نتائج الاعتراضات على الامتحان التنافسيِّ عبر الموقع الإلكترونيِّ للهيئة ومُوافقة نائب رئيس الهيئة في (2024/7/16). تُؤكِّدُ الأكاديميَّة أنَّه، بعد جمع وتدقيق درجات الدفاتر الامتحانيَّة للمُعترضين، تبيَّن أنَّ جميع الاعتراضات كانت مُطابقةً لنتائج الامتحان التي أعلنتها في (2024/7/8)".