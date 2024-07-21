2024-07-21 10:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - علي المالكي

أكد مدرب فريق نادي ديالى بكرة القدم صادق حنون، المتوج بلقب الدوري العراقي الممتاز، أن استمراره على رأس الهرم التدريبي للفريق مرتبط بتوفر الأموال .

وقال حنون لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن" استمراره مع نادي ديالى في الموسم القادم من دوري نجوم العراق بكرة القدم مرهون بتوفر الأموال"، مشيراً الى أن" المدرب يعمل وسط مجموعة من التحديات داخل النادي لذا لا بد من وجود مقومات للعمل في حال لم يتم دعم النادي مادياً سيضطر الى مغادرة الفريق ".

وأضاف حنون أن" هذا التأهل هو الثالث لنادينا الى دوري الكبار وجاء بتكاتف جهود اللاعبين والجهازين الإداري والفني بالإضافة الى الجماهير التي ساندت الفريق في جميع المباريات"، مبيناً أن" الفريق قدم مستوى جيداً وتصدر البطولة منذ بداية الموسم حتى التصفيات النهائية وتمكنا من التتويج باللقب بعد غياب لأكثر من عشرين عاماً عن منصات التتويج ".

من جانبه دعا المدرب المساعد لكرة ديالى سميح صبيح الى دعم النادي في مهمته المقبلة في دوري نجوم العراق .

وقال صبيح لـ(واع): إن" نادي ديالى يعاني من ضعف في الجانب المالي لذا ندعو الجميع للالتفات الى هذا الفريق الذي حارب للوصول الى هذا المستوى أملاً بمواصلة المشوار والحفاظ على هذا الإنجاز ".