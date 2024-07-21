اتحاد الركبي يعقد اتفاقية مشتركة مع نظيره المغربي

2024-07-21 10:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

عقد الاتحاد العراقي للركبي مذكرة تعاون مشتركة مع الجامعة الملكية المغربية للركبي تهدف لتطوير اللعبة في العراق واكتساب الخبرات من المغرب الذي يعد من البلدان المميز بهذه الرياضة .

وذكر بيان لاتحاد اللعبة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" مراسيم توقيع الاتفاقية جرت في مقر الجامعة الملكية المغربية للركبي ، ووقعها عن الجانب العراقي الأمين المالي للاتحاد العراقي للركبي محمد أيمن صادق وممثل الجامعة الملكية المغربية للركبي هشام أوباجا، بحضور ممثل الاتحاد الأفريقي للركبي محمد الصحراوي .

ونقل البيان عن الأمين المالي محمد أيمن، قوله : " الاتفاقية تضمنت عدة نقاط أهمها تكفل الجامعة الملكية المغربية بإقامة دورات تدريبية وتحكيمية في العراق فضلاً عن معايشة للمدربين العراقيين مع المنتخبات المغربية".

وأضاف أن" التعاون سيكون بتوفير معسكرات تدريبية للمنتخبات العراقية في المغرب وخوض مباريات ودية بين منتخبي البلدين بجميع الفئات العمرية ."

وتابع أن: " هذه المذكرة التعاونية من شأنها أن تساعد في تطوير رياضة الركبي في العراق وهذه الخطة وضعها المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي للركبي للارتقاء بواقع اللعبة في البلد كون المغرب يعد من أفضل دول العالم باللعبة".