السوداني يستقبل رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي

2024-07-21 10:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

استقبل رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاحد (21 تموز 2024)، نظيره اللبناني نجيب ميقاتي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "السوداني استقبل رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي".

وكشفت وسائل اعلام لبنانية، يوم الجمعة (19 تموز 2024)، عن موعد زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي الى بغداد، فيما بينت ابرز الملفات التي يناقشها مع السوداني.

وبحسب وسائل الاعلام اللبنانية ونقلا عن مصدرها، فانّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سيزور بغداد نهاية الأسبوع الجاري مُلبّياً دعوة نظيره العراقي محمد شياع السوداني".

وأضافت ان "وفدا وزاريا يضم وزير الطاقة وليد فياض ووزير الاقتصاد أمين سلام ووزير الزراعة عباس الحاج حسن ووزير الصناعة جورج بوشكيان إضافة الى عدد من المستشارين سيرافقون ميقاتي في زيارته".

وتابعت انه "من المقرر ان تتناول المحادثات عددا من الملفات المشتركة بين البلدين، ومن ضمنها استمرار تزويد لبنان بالنفط العراقي لمصلحة كهرباء لبنان وتسوية الخلافات الناشبة لجهة برامج تمويلها، والالتزامات المالية المترتبة عن ذلك".

وكان رئيس الوزراء العراقي قد اكد لميقاتي، خلال الاتصال الذي تم بينهما الأسبوع الماضي، مواصلة حكومته دعم لبنان، واعداً بمعالجة مسألة تزويد لبنان بالنفط.