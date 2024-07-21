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الحوثيون ينفذون عملية عسكرية نوعية في إسرائيل بعدد من الصواريخ الباليستية 

الحوثيون ينفذون عملية عسكرية نوعية في إسرائيل بعدد من الصواريخ الباليستية 
الحوثيون ينفذون عملية عسكرية نوعية في إسرائيل بعدد من الصواريخ الباليستية 
2024-07-21 11:00:08 - المصدر: منصة إيشان

  أعلن الحوثيون اليوم الأحد، تنفيذ عملية عسكرية نوعية طالت أهدافا مهمة في منطقة إيلات جنوبي إسرائيل بعدد من الصواريخ الباليستية. وقال الحوثيون في بيان لهم: “نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت أهدافا مهمة في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية وحققت أهدافها بنجاح بفضل […]

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