2024-07-21 11:00:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلن الحوثيون اليوم الأحد، تنفيذ عملية عسكرية نوعية طالت أهدافا مهمة في منطقة إيلات جنوبي إسرائيل بعدد من الصواريخ الباليستية. وقال الحوثيون في بيان لهم: “نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت أهدافا مهمة في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية وحققت أهدافها بنجاح بفضل […]

ظهرت المقالة الحوثيون ينفذون عملية عسكرية نوعية في إسرائيل بعدد من الصواريخ الباليستية أولاً على ايشان.