القبض على "شاب صغير" تورط بتنفيذ "دكة عشائرية" في بغداد

2024-07-21 11:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن قوة أمنية ألقت القبض على شاب صغير تورط في تنفيذ "دكة عشائرية" في منطقة الشعلة شمال غرب العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية تمكنت من القبض على شخص تولد عام 2005، أثناء قيامه بتنفيذ "دكة عشائرية" على أحد المنازل ضمن "چكوك" في منطقة الشعلة.

وبين المصدر، أنه تم القبض عليه متلبساً أثناء إطلاق النار على واجهة أحد المنازل السكنية، حيث ضبطت بحوزته دراجة نارية وعدد من الطلقات النارية.

يذكر أن القضاء العراقي اصدر قانوناً يعتبر "الدكة العشائرية" إحدى جرائم الترويع، ويقر التعامل معها عبر قانون مكافحة الإرهاب للحد من انتشارها في المجتمع، إلا أن ذلك لم يُنه هذه الظاهرة.