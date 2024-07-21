تظاهرتان في ديالى إحداها تغلق هيئة الاستثمار.. صور

2024-07-21 11:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أغلق متظاهرون غاضبون، يوم الأحد، بوابة مبنى هيئة استثمار ديالى احتجاجا على تأخر استلام وحداتهم السكنية.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز، عن المتظاهرين أنهم وقعوا عقودًا مع المستثمر، ولم يتسلموا وحداتهم في مجمع الشمس السكني رغم مرور أكثر من عام على الموعد المحدد للتسليم.

وأكد المتظاهرون أن إدارة مجمع الشمس وقعت عقودًا معهم لتسليم وحداتهم السكنية منذ عام 2021، إلا أنهم لم يتسلموها حتى الآن بسبب مماطلة من قبل صاحب المجمع.

وأوضحوا أنهم دفعوا مبالغ طائلة دون أن يتلقوا استجابة من الجهات المعنية أو إجراءات تنصفهم.

وأمس السبت، توعد عضو مجلس محافظة ديالى سالم التميمي، بحل مجلس هيئة الاستثمار في المحافظة بسبب غياب الرقابة وارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المجمعات إلى أكثر من 500 ألف دولار.

وأوضح التميمي، لوكالة شفق نيوز، أن الأسعار في بعقوبة تجاوزت أسعار بغداد، مما يجعلها متاحة فقط لرجال الأعمال والمقاولين بدلاً من أن تكون تنافسية وتساعد في حل أزمة السكن. وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية تُمنح بدون دراسة جدوى أو رقابة، مما يزيد من أرباح أصحاب رؤوس الأموال، مؤكدا أن الخطوات المقبلة ستشمل حل مجلس الهيئة وتعيين متخصصين وتحديد أسعار العقارات.

الى ذلك، تظاهر العشرات من خريجي الجامعات في ديالى، صباح اليوم أيضا، أمام مبنى ديوان المحافظة، مطالبين بإطلاق العقود الـ 7000.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، أن العشرات من الخريجين تظاهروا سلمياً أمام مبنى محافظة ديالى في بعقوبة للمطالبة بإطلاق 7000 درجة وظيفية مخصصة للمحافظة، مشيرا إلى أن تأخير تشكيل حكومة ديالى يضر بمصير هذه الدرجات.