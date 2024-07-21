رئيس الجمهورية: نأمل أن تحقق دورة الأولمبياد أهدافها الرياضية والإنسانية

2024-07-21 13:30:02 - المصدر: واع

بغداد-واع

أعرب رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ، اليوم الأحد، عن أمله بأن تحقق دورة الأولمبياد أهدافها الرياضية والإنسانية.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل اليوم في قصر بغداد، السفير الفرنسي لدى العراق باتريك دوريل" ،مبيناً أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة".

وأعرب رئيس الجمهورية، بحسب البيان، عن "أمله بأن تحقق دورة الأولمبياد المزمع إقامتها في باريس أهدافها على طريق تعزيز عرى الصداقة بين جميع الدول ونشر روح التعاون والسلام في العالم".

وأكد على "ضرورة إيجاد حل شامل ينهي العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني والعمل بشكل جاد لإحلال السلام وتثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة".

من جانبه، قدّم السفير باتريك دوريل شكره لرئيس الجمهورية لاهتمامه بتعضيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ،معرباً عن "سعادته وتقديره لرئيس الجمهورية على قبوله تلبية دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحضور حفل افتتاح الأولمبياد".