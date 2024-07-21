2024-07-21 13:30:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، أن مخيم الهول يشكل خطراً على أمن واستقرار المنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه سفير جمهورية التشيك في بغداد، بيتر شتيبانيك، بمناسبة انتهاء مهام عمله".

وثمن الأعرجي، "دور جمهورية التشيك ومواقفها الداعمة للعراق، كما جرى بحث تعزيز العلاقات بين البلدين، لاسيما استمرار التعاون في الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن ضمنها ملف مخيم الهول وأهمية سحب الدول لرعاياها من المخيم وإغلاقه بالكامل، لما يشكله من خطر على أمن واستقرار المنطقة".

وجدد، "حرص الحكومة العراقية على تطوير علاقاتها مع الدول الصديقة، وبما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أمن واستقرار المنطقة والعالم".

وتابع البيان، أنه "جرى التأكيد على الضرورة الملحة لإيقاف التصعيد الدائر في قطاع غزة واحترام المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان".