2024-07-21 13:30:07 - المصدر: منصة إيشان

تحدث الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الأحد، عن فجوة الرواتب في العراق عام 2024، مؤكداً أن الفجوة بين الرواتب الأعلى والأدنى بين الموظفين تصل إلى أكثر من 30 ضعفاً. وقال المرسومي، في منشور تابعته منصة “إيشان”، إن “عدد الموظفين العراقيين على الملاك الثابت عام 2024 بلغ 4.080 مليون موظف”، مبيناً أن “عدد الموظفين من […]

ظهرت المقالة خبير اقتصادي: الفجوة بين أعلى الرواتب وأدناها لموظفي العراق بلغت أكثر من 30 ضعفاً أولاً على ايشان.