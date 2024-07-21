2024-07-21 13:30:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، عن تفاصيل الربط العراقي ـ التركي، فيما أشارت الى أن سعة الخط 300 ميغاواط قابلة للزيادة. وقالت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “خط الربط العراقي _ التركي (جزرة – كسك 400 ك ف) بطول 115 كم يمر جزء منه في الأراضي […]

ظهرت المقالة الكهرباء تعلن تفاصيل الربط العراقي – التركي: سعته 300 ميغاواط تغذي مناطق نينوى أولاً على ايشان.