2024-07-21 13:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – علي المالكي

أثنى مدرب كرة الكرمة بالمستوى الذي ظهر به فريقه في المباراة النهائية على الرغم من خسارة اللقاء والخروج بالمركز الثاني متأهلاً الى دوري نجوم العراق للموسم المقبل.

وقال ناطق حداد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن" المباراة النهائية دائماً ما تكون محصلتها لأحد الطرفين وذهاب المباراة الى ركلات الترجيح نسبة الحظ فيها أكبر من المهارة والخبرة".

وأضاف حداد أن "سر القفزة النوعية لنادي الكرمة هو إصرار لاعبيه على الظهور بالصورة المشرفة على الرغم من النقص العددي وحدوث بعض التغييرات التي غيرت مسار المباراة".

وتابع حداد أن "الفريق قدم مستوى جيداً خلال موسم كامل والجهاز الفني راضٍ بالمركز الثاني على الرغم من أن الطموح كان التتويج بلقب البطولة ، وفريق ديالى قدم موسماً قوياً وصعباً واستحق التتويج".