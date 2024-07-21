انتخابات كردستان.. السليمانية بحاجة لتحالف قوي والبارتي سيتصدر النتائج لكن بعدد أقل- عاجل

2024-07-21 13:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أكد الباحث في الشأن السياسي الكردي هردي عبد الرحمن، اليوم الأحد (21 تموز 2024)، أن نتائج الانتخابات المقبلة في كردستان ستحدد شكل المرحلة المقبلة في الإقليم.

وقال عبد الرحمن في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الأحزاب الكردية في السليمانية مطالبة بتشكيل تحالف سياسي قوي لتكون لديها القدرة على أن تكون مقاعدها متقاربة مع الحزب الديمقراطي".

وأضاف أنه "من الواضح وحسب التقديرات والإحصائيات المختلفة فأن الحزب الديمقراطي سيتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية وربما بعدد أقل من الدورات السابقة، وعليه يجب على أحزاب السليمانية أن توحد موقفها وتتحالف معها، لآن الديمقراطي هذه المرة لن يتعامل بمثل المرات السابقة".

ومن المؤمل اجراء سادس انتخابات لبرلمان كردستان في 20 تشرين الأول 2024، وذلك لأول مرة منذ 2018، بعد تأخرها اكثر من عامين حيث كان من المقرر ان تجرى في عام 2022، الا انه تم تأجيلها اكثر من مرة.