كرة السلة النسوية العراقية.. تعاقدات محدودة ومنافسات في كوردستان

2024-07-21 13:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الأحد، السماح للأندية العراقية المشاركة في دوري السيدات بالتعاقد مع لاعبتين محترفتين فقط خلال الموسم الحالي.

وقال النائب الثاني لرئيس الاتحاد، خالد نجم، لوكالة شفق نيوز، إن هذا القرار يمثل سابقة في تاريخ دوري السيدات.

وأضاف نجم أن الدوري النسوي لهذا الموسم سيقام في محافظتي أربيل ودهوك بإقليم كوردستان على مرحلتين، حيث ستُجرى المرحلة الأولى في أربيل من 14 إلى 19 آب المقبل، بينما تُنظم المرحلة الثانية في دهوك من 26 إلى 31 آب المقبل أيضا.

ودعا الاتحاد الأندية الراغبة في المشاركة إلى تقديم طلبات المشاركة وتسليمها للاتحاد، على أن يكون آخر موعد للتسليم هو الأول من آب المقبل.