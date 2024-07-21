استمرار ارتفاع العملات المشفرة بقيادة بيتكوين

2024-07-21 13:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

استمر ارتفاع العملات المشفرة بقيادة عملة بيتكوين بدعم من التدفقات الإيجابية على صناديق تداول العملة يوم الجمعة الماضي. وسجلت صناديق تداول بيتكوين تدفقات إيجابية بـ 383 مليون دولار يوم الجمعة لتسجل ثاني أعلى تدفقات خلال الشهر الحالي. وارتفع سعر بيتكوين بأكثر من 11 في آخر 7 أيام لتستقر فوق 67 ألف دولار، بقيمة سوقية نحو 1.322 تريليون دولار. يأتي ذلك في وقتٍ تنتظرُ فيه الأسواق إدراج صناديق تداول بعملة الإيثر من المتوقع أن يتمَّ إدراجها يوم الثلاثاء المقبل وذلك بعد أن قامت 5 صناديق استثمارية بالإعلان عن رسومها لتداول هذه الصناديق.