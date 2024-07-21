40% من سدود إيران خالية من المياه

2024-07-21 13:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

رغم وجود 31 مليار و190 مليون متر مكعب من المياه المخزنة في سدود إيران، إلا أن 60 من سعة الخزانات ممتلئة و40 منها فارغة. وأفادت وكالة تسنيم للأنباء، بأن سدود إيران استقبلت في أول 302 يوما من السنة المائية الحالية ما مجموعه 39 مليار و450 مليون متر مكعب من المياه، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7 مقارنة بالعام الماضي البالغ 36 مليار و 990 مليون متر مكعب. وبلغت كمية الاحتياطي المائي للسدود الإيرانية اليوم الأحد، 28 مليار و410 ملايين متر مكعب، وبمقارنة هذا الرقم مع الحجم الحالي للاحتياطي المائي للسدود يظهر نموا بنسبة 10. على صعيد متصل، بلغ ارتفاع إجمالي هطول الأمطار في إيران 200.1 ملم. وتظهر كمية الأمطار هذه انخفاضا بنسبة 7 مقارنة بمتوسط ​​الفترات الطويلة المماثلة 215.2 ملم وانخفاضا بنسبة 9 مقارنة بنفس الفترة من العام المائي الماضي 183.1 ملم.