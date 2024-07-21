العصب السابع.. محمد فؤاد يتصدر محركات "كوكل" بسبب مرضه النادر

2024-07-21 13:48:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - مصر





وسط أجواء احتفالية بخطوبة ابنته، أطل الفنان المصري محمد فؤاد على جمهوره بمظهر أثار قلق محبيه، حيث ظهرت عليه علامات التعب الواضحة، ناتجة عن إصابته بـ العصب السابع.

ولقد تصدر اسم فؤاد محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد انتشار صور وفيديوهات من حفل الخطوبة، أعادت إلى الأذهان إصابته بتلك الحالة الصحية في شهر أبريل الماضي.





ماهي اعراض العصب السابع

1 - تدلي أحد جانبي الوجه قبل الإصابة بساعات أو أيام.

2 - الحساسية ضد الأصوات.

3 - صعوبة استخدام تعبيرات الوجه، مثل إغلاق عينيك أو التبسم.

4 - سيلان اللعاب ,و تغيرات في كمية اللعاب والدموع التي تنتجها.

5 - الشعور بالألم حول الفك أو وراء الأذن في الجانب المصاب.

6 - الصداع.

7 - فقدان حاسة التذوق.







