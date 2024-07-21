ارتفاع مبيعات الحوالات الخارجية بمزاد البنك المركزي العراقي لـ 97%

2024-07-21 13:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي، يوم الأحد، بنسبة 97% لتصل إلى أكثر من 268 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 274 مليوناً و 983 ألفاً و 903 دولارات، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف مراسلنا أن معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 268 مليوناً و 183 ألفاً و 903 دولارات، مرتفعة بنسبة 97% عن المبيعات النقدية البالغة 6 ملايين، و 800 ألف دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفين، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 15 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 9 شركات.