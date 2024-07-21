النفط تعلن إنجاز حفر واستصلاح 105 آبار خلال النصف الأول من 2024

2024-07-21 13:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلامي

أعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، أن شركة الحفر العراقية أنجزت حفر واستصلاح 105 آبار نفطية خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، فيما أكدت قرب تنفيذ عقود العشرات من الآبار الجديدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "شركة الحفر العراقية أنجزت حفر واستصلاح 105 آبار نفطية خلال النصف الأول من العام الجاري 2024 في مختلف الحقول النفطية".

وأضاف، أن "الفرق الفنية والهندسية في الشركة المذكورة أعلاه، نجحت في حفر 33 بئراً نفطية واستصلاح 72 بئراً أخرى، لصالح شركات الاستخراج الوطنية والشركات العالمية العاملة في العراق".

وأشار إلى، أن "هذه الإنجازات تعكس الكفاءة العالية والخبرة المتراكمة للملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية، والتي تعد الذراع الوطنية الفاعلة في مجال حفر واستصلاح الآبار النفطية".

وأكد جهاد، أن "شركة الحفر العراقية تلتزم بتنفيذ مشاريعها وفقاً للجداول الزمنية المحددة، مما يعزز من دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني"، مبيناً أن "الشركة مستمرة في تعزيز قدراتها التقنية والبشرية لتكون قادرة على تنفيذ المشاريع بالتعاون مع الشركات الوطنية والعالمية العاملة في العراق".

وذكر، أن "الشركة تقوم بتنفيذ عدد من عقود الحفر في الحقول النفطية في الشمال والوسط والجنوب وبأسلوب الحفر العمودي والأفقي، لصالح الشركات المتعاقدة وحسب متطلبات العقد وطبيعة الآبار المستهدفة"، مؤكداً "ستشهد الفترة القليلة المقبلة تنفيذ العشرات من الآبار النفطية".