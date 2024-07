2024-07-21 14:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن مجلس القضاء الأعلى عن انخفاض كبير في حالات الطلاق بمحافظة ذي قار خلال شهر حزيران الماضي مقارنة بشهر ايار، حيث سجلت المحاكم 99 حالة طلاق في يونيو مقابل 156 حالة في ايار، بانخفاض نسبته 37%. كما أظهرت إحصائية صادرة عن المجلس انخفاضًا في حالات الزواج أيضا، حيث...

The post محاكم ذي قار تسجل انخفاضا ملحوظا في حالات الطلاق خلال حزيران الماضي appeared first on شبكة اخبار الناصرية.