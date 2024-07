2024-07-21 14:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:ناقشت محافظة ذي قار، اليوم، ملف تراكم النفايات في شوارع مدينة الناصرية، وأسباب هذه المشكلة، وسبل معالجتها بالتعاون مع بلدية الناصرية. وقال معاون محافظ ذي قار أحمد الحجامي لشبكة اخبار الناصرية إنه ترأس اجتماعًا ضم مدير بلدية الناصرية ومسؤولي الأقسام الخدمية المعنية، لبحث سبل حل هذه الأزمة. وأضاف...

The post ذي قار تعالج أزمة تراكم النفايات في شوارع الناصرية بخطة عمل فورية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.