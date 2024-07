2024-07-21 14:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: تظاهر المئات من خريجي الملحق في محافظة ذي قار، اليوم، أمام مبنى ديوان المحافظة، مطالبين بإصدار أوامر إدارية استثنائية لتعيينهم. وقال ممثل خريجي جنوب ذي قار حسن علاوي تصريح لشبكة اخبار الناصرية إن هذه التظاهرة تأتي بعد مماطلة وتسويف من قبل الحكومتين المحلية والمركزية في إصدار أوامر...

The post بالصور: خريجو الملحق في ذي قار يتظاهرون للمطالبة بالتعيين appeared first on شبكة اخبار الناصرية.