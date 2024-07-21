القبض على 3 من مروجي المخدرات في بغداد

2024-07-21 14:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد (21 تموز 2024)، القبض على 3 من مروجي المخدرات في منطقة الدورة ببغداد.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز الشرطة الاتحادية ومن خلال عملية امنية نوعية، تمكنت من الإطاحة بـ(3) متهمين بترويج المخدرات في منطقة الدورة".

وأضافت انه "تم ضبط بحوزتهم (5 اكياس معبأة بمادة الكريستال المخدرة تقدر بـ 400 غرام بالاضافة الى ميزان الكتروني وسلاح مسدس)".

وأكدت الوزارة أنه "تم إحالة المتهمين مع المواد المضبوطة اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقهم".