رئيس الوزراء يشدد ضرورة وقف العدوان على لبنان وفلسطين

2024-07-21 14:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

شدد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، على ضرورة وقف العدوان على لبنان وفلسطين وبذل الجهود للحيلولة دون اتساع الصراع إقليمياً، فيما جدد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الدعوة لرئيس الوزراء لزيارة لبنان.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي والوفد المرافق له، الذي وصل بغداد صباح اليوم الأحد في مستهلّ زيارة رسمية".

وأضاف البيان، أن "مراسم الاستقبال الرسمي جرت في القصر الحكومي، التي شهدت استعراض حرس الشرف وعزف النشيدين الوطنيين اللبناني والعراقي".

وأشار إلى، أن "السوداني عقد جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره اللبناني تناولت العلاقات بين البلدين، وسبل تطويرها ومسارات تعزيز الشراكة الاقتصادية، والاتفاق الثنائي بشأن توريد النفط العراقي إلى لبنان، بالإضافة إلى بحث الأوضاع في المنطقة وآخر التطورات السياسية والأمنية فيها".

وتابع، "كما جرى التأكيد على استمرار مساعي الجهات الحكومية في البلدين لحلّ مشكلة التأخير في إنجاز معادلات الشهادات للطلاب العراقيين، التي تعود إلى فترات الأزمات الصحية والاقتصادية التي أعاقت عمل الإدارات العامة في لبنان".

وأشار إلى، أنّ "مواقف العراق من لبنان تنبع من الالتزام والأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين، ومن الدور الإقليمي والدولي المسؤول الذي يتخذه العراق إزاء تطورات المنطقة"، مشدداً على "ضرورة وقف العدوان على لبنان وفلسطين، وبذل الجهود للحيلولة دون اتساع الصراع إقليمياً وسقوط المزيد من الضحايا والشهداء الأبرياء".

من جانبه، أعرب ميقاتي عن "تقديره لجهود السوداني وخطوات الحكومة العراقية في دعم العلاقات الاقتصادية مع لبنان"، مجدداً الدعوة لرئيس مجلس الوزراء إلى "زيارة لبنان، كما ثمن الجهود العراقية الداعمة للتقارب والاستقرار إقليمياً ودولياً."

وأكد "استمرار العمل باتفاقيات التبادل الاقتصادي والتجاري، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في البلدين، ودراسة إمكانية الدخول في مشاريع تتضمن إنشاء مدن صناعية عراقية في لبنان، وتنويع مجالات الفرص الاستثمارية المتبادلة".

وبيّن رئيس الوزراء اللبناني "سعي حكومته نحو رفع مستوى التعاون والتنسيق الأمني مع العراق في مجال مكافحة الإرهاب وملاحقة تجارة المخدرات، وأهمية استكمال التحضيرات الثنائية لانعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين نهاية أيلول المقبل".