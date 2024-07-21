2024-07-21 15:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واع - أحمد سميسم

قررت إدارة منظمات المجلس الأعلى للاتحاد الدولي في جنيف تعيين الفنان العراقي حسين علي هارف سفيراً للطفولة في العراق ومنحه صلاحيات التواصل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية والسفارات، بغية دعم وتقديم كل ما يسهم في تطوير قطاع الطفولة في العراق.

وقال الفنان حسين علي هارف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): "يسعدني أن أحمل على عاتقي مسؤولية كبيرة ألا وهي سفير الطفولة في العراق، خدمة للطفولة التي لم تأخذ استحقاقها في المجتمع".

وأضاف: "تثميناً لدوري الفاعل الذي امتد لعقود من الزمن في تقديم الأعمال الفنية الخاصة بالأطفال سواء من خلال المسرحيات أو المطبوعات التي أصدرتها تستهدف الأطفال بجميع مستوياتهم العمرية والفكرية، جاء قرار منحي هذه الصفة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد الدولي في جنيف التي أفخر بها لأمثل الطفولة في العراق من خلال النشاطات الفنية والثقافية وعقد المؤتمرات والقيام بكل الأعمال التي من شأنها تقديم العون والفائدة للأطفال ومساعدتهم في مختلف الميادين".