الامن الوطني يعلن العثور على باقي جثث ضحايا مقبرة "المصالحة" في الفلوجة

2024-07-21 15:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الانبار

أكد المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن الوطني العراقي أرشد الحاكم، اليوم الاحد (21 تموز 2024)، العثور على باقي جثث ضحايا مقبرة (المصالحة) الواقعة في ناحية الصقلاوية بقضاء الفلوجة، ليصبح العدد الكلي (5) شهداء.

وقال الحاكم في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تم العثور على باقي جثث ضحايا مقبرة (المصالحة) الواقعة في ناحية الصقلاوية بقضاء الفلوجة، ليصبح العدد الكلي (5) شهداء بينهم مُنتسبين ومدنيين جرى التعرف على إثنين منهم".

وأضاف المتحدث الرسمي، إن "عدد الضحايا في المقبرة جاء مطابقاً لاعترافات الإرهابي المُكنى (أبو هبة) مسؤول ما كان يسمى ولاية الفلوجة حول مشاركته في خطف وقتل الضحايا والذي ألقي القبض عليه بعملية نوعية نفذها جهاز الأمن الوطني خلال وقت سابق".

ويوم أمس الجمعة، أعلن جهاز الامن الوطني، أنه "بمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية استمرت لأشهر تم الإطاحة بأحد أخطر قيادي عصابات داعش الإرهابية المكنى (أبو هبة) والمطلوب وفق المادة (4) إرهاب".

وأضاف أنه "بعد التعمق في التحقيق معه اعترف بانتمائه لصفوف داعش ضمن ما كان يسمى (ولاية الفلوجة) وشغل منصب المسؤول الأمني للولاية، كما اعترف عن وجود مقبرة تضم جثثاً لشهداء من منتسبي الأجهزة الأمنية والمواطنين العُزل الذين قام بأسرهم والمشاركة في قتلهم، وبدلالته جرى كشف مكان المقبرة ضمن قضاء الفلوجة وجرى استخراج رفاة الضحايا والبالغ عددهم (3) شهداء، ولا تزال التحقيقات جارية للوصول إلى باقي الضحايا".