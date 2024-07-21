الإعمار تعلن وصول نسبة الأعمال بمشروع ماء قضاء الزبيدية لمرحلة الإنجاز الفعلي

2024-07-21 15:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة الإعمار، اليوم الأحد، عن تفاصيل مشروع ماء قضاء الزبيدية، فيما أكدت أن نسبة الأعمال بالمشروع وصلت لمرحلة الإنجاز الفعلي.

وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مدير عام المديرية العامة للماء عمار عادل حسين تفقد مشروع ماء قضاء الزبيدية شمال محافظة واسط للوقوف على مراحل تقدم أعمال المشروع"، مؤكداً على "ضرورة المباشرة بضخ الماء الصالح للشرب للمواطنين".

وأشاد مدير عام المديرية العامة للماء، بـ"دعم الحكومة المستمر للمديرية العامة للماء لإنجاز مشاريع مياه الشرب، بما في ذلك مشروع الكوت الكبير ومشروع ماء قضاء الزبيدية اللذان سيساهمان بتوفير مياه الشرب بشكل مستدام للمواطنين في مدينة الكوت وقضاء الزبيدية في محافظة واسط".

وأكد على "ضرورة إنجاز مشروع ماء قضاء الزبيدية بكامل طاقته الإنتاجية ضمن التوقيتات المحددة وبمعايير الجودة والكفاءة".

وأشار إلى، أن "نسبة الأعمال في المشروع قد وصلت إلى مرحلة الإنجاز الفعلي"، مؤكداً أن "مشروع ماء الزبيدية يلبي احتياجات أكثر من 35,000 نسمة من سكان قضاء الزبيدية وبطاقة إنتاجية تبلغ 1,000 م3 في الساعة".

ولفت إلى، أن "المشروع شُيد على أرض تبلغ مساحتها 16 دونماً ويتكون من محطة سحب ومحطة دفع تحتوي على قاعة الفلاتر وحوضي ترسيب بالإضافة إلى مباني الأطيان ومختبر المواد الكيميائية الشب والكلور وبناية الصيانة وبناية الإدارة فضلاً عن ثلاث دور سكنية".