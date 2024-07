2024-07-21 15:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: وجه النائب عن محافظة ذي قار، علا الناشي، انتقادات لمدير تربية المحافظة، متهماً إياه بالتلاعب في تنفيذ موافقات وزارة التربية، وممارسة “المحسوبية” في التعامل مع المواطنين. وأكدت الناشي في بيان عبر صفحتها في الفيسبوك أن الموافقات التي يتم الحصول عليها من الوزارة هي حقوق للمواطنين، ويجب تنفيذها...

