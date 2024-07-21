القبض على ثلاثة شبان يوزعون "الماريجوانا" في بغداد

2024-07-21 16:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بأن قوة أمنية ألقت القبض على ثلاثة شبان، من مواليد عام 2005، بتهمة توزيع مادة "الماريجوانا" المخدرة في إحدى مناطق بغداد.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن القبض على المتهمين تم بعد نصب كمين لهم بالجرم المشهود، حيث ضبط بحوزتهم 42 غرامًا من الماريجوانا، بالإضافة إلى أكياس شفافة وورق لف السجائر، والتي كانوا يستخدمونها لتوزيع المخدرات ضمن شارع الضباط في منطقة الأعظمية.

وأكد المصدر، أن الإجراءات القانونية اللازمة اتخذت بحق المتهمين، وأن التحقيقات مستمرة للكشف عن المزيد من التفاصيل حول نشاطهم.