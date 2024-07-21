اتحاد المستوردين والمصدرين في كوردستان: نسعى لتحويل الإقليم إلى مصدر للمنتجات

2024-07-21 16:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد اتحاد المستوردين والمصدرين في إقليمكوردستان، يوم الأحد، أنه يسعى لتحويل الإقليم إلى أن يكون منتجاً بدلاً أن منيكون مستورداً فقط.

وقالرئيس الاتحاد، شيخ مصطفى عبد الرحمن، لوكالة شفق نيوز، إن "التبادل التجاريبين إقليم كوردستان والدول المجاورة مهم جداً لتعزيز الأوضاع الاقتصادية، ونحن نحتاجإلى الاهتمام بمنتجاتنا المحلية وتقليل الاستيراد من الخارج والبدء بتصدير الفائضمن الإنتاج إلى الخارج".

وأضاف"نحن نسعى للتعاون مع الشركات التركية للاستثمار في مدينة السليمانية وسنوفرلها جميع التسهيلات اللازمة، وهذا التعاون سيساهم في تعزيز العلاقات التجاريةوتطوير اقتصاد إقليم كوردستان".

وبينعبد الرحمن أن "حجم التبادل التجاري السنوي مع تركيا يبلغ 10 مليارات دولار،ومع إيران 6 مليارات دينار، ونسعى الآن إلى أن نتحوللنكون منتجين ومصدرين أيضاً".