2024-07-21 16:42:06 - المصدر: منصة إيشان

تنشر منصة “إيشان” وقائع جلسة مجلس النواب التي عقدها اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، وبحضور 181 نائبا. ووفقا للدائرة الإعلام لمجلس النواب، فإن المجلس أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون اصلاح القوانين الاقتصادية. وأنهى المجلس أيضا القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبيولوجية رقم (١) لسنة […]

ظهرت المقالة البرلمان يرفع جلسته بعد قراءة مشروعين أولاً على ايشان.