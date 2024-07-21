العراقي أحمد شيروان يتوج بالمركز الأول في بطولة "تونس G2" للتنس

2024-07-21 17:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ حصل اللاعب العراقي أحمد شيروان رؤوف، يوم الأحد، على المركز الأول في بطولة"تونس G2"المفتوحة للتنس لفئة دون 12 سنة.

وقالرئيس الاتحاد سيف العگيلي، لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة تعتبر من أهمالبطولات في تونس بعد بطولة الـG1، ولاعبنا أحمد شيروان قدم إداءً كبيراً رغمدرجات الحرارة العالية التي تسببت بتدهور حالته الصحية، بيد إن إصرار وتحمل اللاعبكانا سبباً بتتويجه بالمركز الأول في البطولة".

وأضافأن "اتحاد التنس العراقي يثمن جهد المدرب معاذ عصام لتدريبه المستمر وتواصلهمع اللاعب في جميع المباريات التي خاضها وتزويده بإستراتيجيه اللعب".

يذكرأن الاتحادين العراقي والتونسي للتنس، وقعا بروتوكول تعاون مشترك يخدم كلا الطرفينوالذي تضمن عدة نقاط أساسية تهدف لخدمة تنس البلدين خلال المرحلة المقبلة.