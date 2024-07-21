الإعلام الحكومي: إنجاز 350 مدرسة نموذجية جديدة

2024-07-21 17:36:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع- آمنة السلاميأعلن فريق الإعلام الحكومي، اليوم الأحد، عن إنجاز 350 مدرسة نموذجية من مجموع 1000 مدرسة جديدة في بغداد والمحافظات، ضمن الاتفاقية العراقية – الصينية.وقال المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي حيدر مجيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد المدارس النموذجية التي تم إنجازها ضمن الاتفاقية الصينية بلغ (350) مدرسة جديدة"، لافتاً الى أن "عدد المدارس التي لا تزال قيد الإنجاز بلغ (650) مدرسة".وأشار إلى أن "هذه المدارس هي ضمن الـ 1000 مدرسة التي تمت المباشرة بها ضمن الاتفاقية العراقية - الصينية والتي سيتم إنشاؤها في مختلف المحافظات"، لافتاً الى أن "وزارة التربية وضمن جهود تأهيل الأبنية المدرسية والتي باشرت به العام الماضي قامت بتأهيل أربعة آلاف مدرسة حتى الآن وجهزتها بمختلف المستلزمات الضرورية".