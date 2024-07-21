مجلس الخدمة يعلن تعيين أكثر من 240 من حملة الشهادات العليا

2024-07-21 17:36:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الاحد، تعيين أكثر من 240 من حملة الشهادات العليا.وقال المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "عقد جلسته الاعتيادية رقم (24) في 2024/7/21 للنظر في إصدار قرار التعيين لعدد من المتقدمين المشمولين بقانون رقم (59) لسنة 2017 (حملة الشهادات العليا) الدكتوراه على ملاك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".وأضاف، أنه "تم إصدار قرار تعيين أكثر من (240) قيدا من المشمولين بهذا القانون"، داعيا المشمولين الى، "متابعة الرابط الالكتروني بعد الساعة السادسة مساءً لمعرفة نتائجهم، وسيتم إرسال قوائم الأسماء إلى الوزارة المعنية خلال هذا الأسبوع".وأكد المجلس على، "استمرار عملية التوزيع وإصدار قرارات التعيين تباعاً وعلى مدى الأيام القادمة"، مطمئنا أبناءه جميعاً من الأوائل وحملة الشهادات العليا بأنه "سينهي الملف بأقرب وقت ، وأنه ثابت على نهجه المهني في إدارة هذا الملف".