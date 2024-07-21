وزير الشباب: رصد تخصيصات مالية للمنتديات الشبابية

2024-07-21 17:42:02 - المصدر: واع

الديوانية -واع- صفات العزاويأعلن وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، اليوم الأحد، عن رصد مبالغ وتخصيصات مالية لجميع المنتديات الشبابية، داعيا الى "تكريم رياضيي محافظة الديوانية الحائزين على الأوسمة والجوائز الرياضية في المحافل الدولية.وأكد المبرقع في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع محافظ الديوانية عباس الزاملي وحضره مراسل وكالة الأنباء (واع) على" ضرورة إعادة الأعمال في ملعب السنبلة المتوقف عن العمل منذ سنوات طويلة ، وإكمال القاعة الرياضية المغلقة ومنتدى الشباب النسوي في مركز المحافظة ومنتدى قضاء الشافعية".ودعا إلى "تكريم رياضي محافظة الديوانية الحائزين على الأوسمة والجوائز الرياضية في المحافل الدولية".وأكد أن "الوزارة رصدت مبالغ وتخصيصات مالية لجميع المنتديات لتطوير وتنفيذ البرامج الشبابية والتعليم والصحة والسلامة والوقاية في المنتديات الشبابية، بعد المصادقة على قرار المجلس الأعلى للشباب".ودعا الحكومة المحلية في الديوانية، إلى "القيام بجرد شامل وكامل للأندية الرياضية والمنتديات الشبابية الآيلة للسقوط والخارجة عن الخدمة لإعادة الأعمال فيها ضمن خطة الوزارة للسنوات المقبلة".