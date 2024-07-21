إطلاق 200 ألف إصبعية من الأسماك في بحيرة دوكان

2024-07-21 17:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الزراعة في حكومة إقليم كردستان، اليوم الأحد، (21 تموز 2024)، عن اطلاقها 200 ألف إصبعية من الاسماك في بحيرة دوكان لإنعاش الثروة السمكية،" مشيرة، إلى "الموافقة على إعادة العمل بمشروع إنتاج إصبعية الأسماك في قضاء دوكان".

وقال المدير العام لديوان الوزارة بشتيوان أحمد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "200 ألف إصبعية من الاسماك من نوع (كارب هنغاري) تم إطلاقها في بحيرة دوكان لإنعاش الثروة السمكية" مؤكداً "حصول الموافقة على إعادة العمل بمشروع إنتاج إصبعية الأسماك في دوكان"، موضحا، أن "الوزارة خصصت 52 مليون دينار للمشروع".

وأضاف، أنه "في المرحلة الثانية يتم شمول بحيرة دربندخان وآوه سبي بإطلاق إصبعية الأسماك بعد إجراء الفحوصات لمياههما، لتشمل العملية لاحقا البحيرات أو البحيرات الاصطناعية الموجودة في محافظتي أربيل ودهوك".

وكشف أحمد، أن "شعبة إصبعية الأسماك في مديرية الإرشاد والتدريب الزراعي بالوزارة تنتج سنويا 500 الف إصبعية لتطلق لاحقا في البحيرات بعد فحص مياهها".