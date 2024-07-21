صدور قرار بتعيين 240 من حملة شهادة الدكتوراه على ملاك التعليم

2024-07-21 17:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مجلس الخدمة الإتحادي، اليوم الأحد، (21 تموز 2024)، عن صدور قرار تعيين أكثر من 240 من حملة الشهادات العليا.

وذكر بيان لاعلام المجلس، تلقته "بغداد اليوم"، ان "مجلس الخدمة العامة الإتحادي، عقد جلسته الاعتيادية اليوم، للنظر في إصدار قرار التعيين لعدد من المتقدمين المشمولين بقانون رقم (59) لسنة 2017 (حملة الشهادات العليا) الدكتوراه على ملاك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم إصدار قرار تعيين اكثر من 240 قيد من المشمولين بهذا القانون المشمولين الى متابعة الرابط الالكتروني بعد الساعة السادسة مساءً لمعرفة نتائجهم ، هذا وسيتم إرسال قوائم الأسماء إلى الوزارة المعنية خلال هذا الاسبوع".

وأكد مجلس الخدمة، على "إستمرار عملية التوزيع وإصدار قرارات التعيين تباعاً وعلى مدى الأيام المقبلة".

وطمأن المجلس "الطلبة الأوائل وحملة الشهادات العليا بأنه سينهي الملف بأقرب وقت" مبينا، إن "المجلس ثابت على نهجه المهني في إدارة هذا الملف".