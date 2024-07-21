العمل تحدد موعد اطلاق وجبة جديدة من البطاقات الإلكترونية للمعين المتفرغ

2024-07-21 17:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الاحد (21 تموز 2024)، اطلاق وجبة جديدة من البطاقات الإلكترونية للمعين المتفرغ الشهر المقبل.

ونقل المكتب الإعلامي للوزارة عن الاسدي في بيان، تلقته "بغداد اليوم": "سنطلق في الشهر القادم وجبة جديدة من اصدار البطاقات الالكترونية للمعين المتفرغ بواقع 35 ألفاً تقسم على وجبات خلال الأشهر المقبلة".

وأضاف: كما سنطلق المتراكم من المبالغ المستحقة للمعين المتفرغ للأعوام (2019 ،2020، و2021) ابتداء من 1-8 بواقع 9 آلاف لكل وجبة"، مبينا أنه "وفقا للقانون الجديد اصبح بإمكان المعين المتفرغ (الجمع بين راتبين)، أي يتقاضى راتب المعين والرعاية الاجتماعية بعد أن كان في السابق يقتصر على راتب واحد فقط".