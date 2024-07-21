2024-07-21 17:54:06 - المصدر: منصة إيشان

أصدر مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأحد، قراراً بتعيين أكثر من 240 من حملة الشهادات العليا. وذكر إعلام المجلس في بيان ورد لـ “إيشان”، أن “مجلس الخدمة العامة الاتحادي عقد جلسته الاعتيادية رقم (24) في 2024/7/21 للنظر في إصدار قرار التعيين لعدد من المتقدمين المشمولين بقانون رقم (59) لسنة 2017 (حملة الشهادات العليا) الدكتوراه على ملاك […]

ظهرت المقالة مجلس الخدمة يصدر قراراً بتعيين وجبة من حملة الشهادات العليا أولاً على ايشان.