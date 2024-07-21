2024-07-21 17:54:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مكتب المفوضية العليا للانتخابات في أربيلعاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، عن أعداد المرشحين لانتخابات برلمان الإقليم منالأحزاب المتنافسة.

وقال مدير المكتب مروان محمد، لوكالة شفق نيوز، إن"الحزب الديمقراطي الكوردستاني قدم قائمة بـ190 مرشحاً لانتخابات برلمانالإقليم، فيما رشح الاتحاد الوطني الكوردستاني 172 مرشحاً".

وأضاف أن "تحالف جبهة الشعب قدم 121 مرشحاً، وتحالفالموقف 74 مرشحاً، والاتحاد الإسلامي الكوردستاني 71 مرشحاً، وجماعة العدلالكوردستانية 59 مرشحاً".

وأشار إلى أنه "بعد انتهاء مهلة تقديم قوائمالمرشحين لمفوضية الانتخابات، نحن الآن في طور تدقيق أسماء المرشحين للانتخاباتالبرلمانية في إقليم كوردستان"، مؤكداً أن "إجراءات المفوضية متواصلةللانتخابات البرلمانية".

ويوم أمس السبت، كشفت المفوضية العليا المستقلةللانتخابات عن عدد المرشحين والتحالفات الخاصة بانتخابات برلمان إقليم كوردستان.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في حديثلوكالة شفق نيوز؛ إن "عملية تسجيل الكيانات أسفرت عن تسجيل 139 قائمة، و13حزباً، فيما بلغ عدد المرشحين الأفراد للمكونات من المسيحيين 19 مرشحاً".

وأشارت إلى أن مرشحي المكون المسيحي يتوزعون بواقع 7مرشحين في أربيل، و4 في السليمانية، و8 في دهوك، وعدد المرشحين من المكونالتركماني بلغ 20 مرشحاً، منهم 14 في أربيل، و6 في السليمانية، أما عدد المرشحينالأفراد فبلغ 85 مرشحاً.

ولفتت إلى أن قرعة المرشحين ستبدأ في النصف الأول من شهرآب/ أغسطس المقبل.