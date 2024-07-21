اعتقال 3 أشخاص بينهم تاجر مخدرات "كبير" في بغداد

2024-07-21 19:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الاحد، بالقبض على ثلاثة اشخاص بينهم تاجر مخدرات "كبير" جنوبي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن اللواء الآلي الثالث بالشرطة الاتحادية ألقى القبض على ثلاثة أشخاص بينهم تاجر كبير صادرة بحقه مذكرات قضائية، بحوزتهم كميات بيضاء اللون بلورية الشكل (الكرستال) معبأة في أربعة أكياس ضمن منطقة ابو دشير جنوبي بغداد.

وأشار إلى أن عملية إلقاء القبض جاءت بعد نصب كمين للمطلوبين الثلاثة.