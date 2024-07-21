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نتائج أبرز مباريات اليوم في ممتاز كرة اليد

نتائج أبرز مباريات اليوم في ممتاز كرة اليد
نتائج أبرز مباريات اليوم في ممتاز كرة اليد
2024-07-21 19:48:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
 انطلقت عصر اليوم الأحد منافسات المرحلة الأولى من الدوري العراقي الممتاز لكرة اليد للموسم الحالي (2023-2024).
وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" أولى مباريات اليوم أسفرت عن فوز فريق الفتوة على كيوان بنتيجة (45-22) هدفاً ".
وأضاف، أن " المباراة الثانية أسفرت عن تعادل فريق الناصرية مع نظيره السلمان بنتيجة (23-23) هدفاً لكل منهما ".

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