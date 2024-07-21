نتائج أبرز مباريات اليوم في ممتاز كرة اليد

2024-07-21 19:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واعانطلقت عصر اليوم الأحد منافسات المرحلة الأولى من الدوري العراقي الممتاز لكرة اليد للموسم الحالي (2023-2024).وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" أولى مباريات اليوم أسفرت عن فوز فريق الفتوة على كيوان بنتيجة (45-22) هدفاً ".وأضاف، أن " المباراة الثانية أسفرت عن تعادل فريق الناصرية مع نظيره السلمان بنتيجة (23-23) هدفاً لكل منهما ".