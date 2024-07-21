نادي الطلبة يقدم مدربه الجديد باسم قاسم

2024-07-21 19:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع - علي المالكيقدم نادي الطلبة، اليوم الأحد، مدربه الجديد باسم قاسم.وقال رئيس النادي صلاح الفتلاوي خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نتائج الفريق في الموسم الكروي المنصرم كانت غير ملبية للطموح".وأضاف، "تم الاتفاق مع باسم على تدريب الفريق وهو صاحب إنجازات وأرقام ويتأمل نادي الطلبة أنه وجد من يحقق له الانتصارات والألقاب بعد أن أصبحت بعيدة".بدوره شكر المدرب باسم قاسم إدارة نادي الطلبة، مؤكدا ، أنه "سيكون مع الإدارة واللاعبين وجماهير النادي كتلة واحدة وسيعول كثيرا على جماهير النادي"، مؤكدا ، أن "الموسم الكروي المقبل سيكون موسم أمل بما سيقدمه نادي الطلبة".وأشار الى أن "الكادر التدريبي سيتكون من هاشم خميس مدرباً لحراس المرمى، ونصير عبد الأمير مدرباً للياقة البدنية ، وكل من حيدر محمد واحمد باسم كمدربين مساعدين، فيما سيكون علي صلاح مديرا للفريق".ولفت باسم الى أن "الفرق التي تشهد تغيرات تحتاج إلى وقت لتكون قادرة على تحقيق الإنجازات، ونحن نعمل وفق استراتيجية معينة، ويجب أن يتعاون الجميع"، مؤكدا ، أنه "نأمل عندما يصل الدوري في الموسم المقبل إلى النهاية أن نخرج ونقول إننا حققنا هدفين، أولهما تشكيل فريق يليق باسم نادي الطلبة وتاريخه، يكون قادرا على المنافسة مع الفرق الأخرى، وثانيهما المحافظة على مجموعة من اللاعبين في النادي من الذين يستطيعون المنافسة".